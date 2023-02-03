Определение термина "Денежная школа"

Денежная школа

теория эмиссии, согласно которой каждая выпущенная банкнота должна быть обеспечена металлом. Противостояла банковской школе. Основным представителем этой школы был Д. Рикардо. Денежная школа исходит из следующих положений: а) количество банкнот в обращении должно быть ограничено их конвертируемостью; б) государство является единственным эмитентом бумажных денег; в) казначейство может выпускать бумажные деньги в пределах имеющегося у него золотого запаса.