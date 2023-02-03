Определение термина "Денежные знаки"

Денежные знаки

металлические или бумажные знаки стоимости, представители действительных денег, исторически возникшие как знаки денежного товара, находящиеся в обращении и в денежных сбережениях. Номиналы Д.З. устанавливаются таким образом, чтобы рационально обеспечить наличные расчеты, платежи. В инфляционной ситуации выпускаются Д.З. более крупных номиналов. В России Д.З. представлены в виде бумажных знаков и разменной монеты.