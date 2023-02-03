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Определение термина "Денежные знаки"

Денежные знаки -
металлические или бумажные знаки стоимости, представители действительных денег, исторически возникшие как знаки денежного товара, находящиеся в обращении и в денежных сбережениях. Номиналы Д.З. устанавливаются таким образом, чтобы рационально обеспечить наличные расчеты, платежи. В инфляционной ситуации выпускаются Д.З. более крупных номиналов. В России Д.З. представлены в виде бумажных знаков и разменной монеты.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Денежные знаки -
"формы представления денег, виды денег, участвующих в обращении. Номиналы денежных знаков устанавливаются таким образом, чтобы рационально обеспечить наличные расчеты, платежи. В инфляционной ситуации выпускаются денежные знаки более крупных номиналов. В России денежные знаки представлены в виде бумажных знаков и разменной монеты. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Денежные знаки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка