Определение термина "Диспонент"

Диспонент

(от лат. disponense — размещающий, распределяющий) — 1) лицо, уполномоченное фирмой заниматься ее делами, распоряжаться средствами, имуществом фирмы; 2) физическое или юридическое лицо, обладающее свободными суммами на банковских счетах, но не у самого банка, а у его комиссионеров или корреспондентов.