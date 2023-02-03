Договор корреспондентский

соглашение между банками внутри страны или за ее пределами, в соответствии с которым один из них выполняет поручение другого по платежам и расчетам. При заключении такого соглашения банки договариваются, по каким счетам будут производиться временные расчеты, обмениваются образцами подписей должностных лиц и устанавливают тарифы комиссионного вознаграждения.