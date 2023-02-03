Определение термина "Договор полной лицензии"

Договор полной лицензии

договор, по которому лицензиар утрачивает право, предусмотренное простой лицензией на весь срок действия соглашения; по истечении срока действия договора или при наступлении оговоренных условий в пределах этого срока лицензиар в полном объеме вновь обретает права на предмет соглашения.