Договор трудовой





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соглашение между работником и его нанимателем о характере, условиях и оплате его работы. Такой договор может заключаться как временный на испытательный срок, на время выполнения работы, на определенный или неопределенный срок (пожизненный). Трудовой договор называют также ТРУДОВЫМ КОНТРАКТОМ.