Определение термина "Дотация (лат. dotatio — дар, пожертвование)"

Дотация (лат. dotatio — дар, пожертвование)

пенсирует повышенные издержки, покрывает убытки. Предоставление Д. предприятиям позволяет, с одной стороны, предотвратить их банкротство, с другой стороны, не допускать превышения розничных цен на отдельные потребительские товары и услуги, так как часть цены на эти товары оплачивается из бюджетных средств за счет Д. Если бы не было Д., производители переложили бы соответствующую им долю оплаты своих расходов на покупателей, что привело бы к росту цен. Однако Д. ложатся тяжелым грузом на государственный бюджет, порождают его дефицитность, вследствие чего приходится осуществлять дополнительную денежную эмиссию, приводящую к инфляции. Д. широко распространены в странах, где преобладает государственно-административное управление экономикой, и в гораздо меньшей степени свойственны экономике рыночного типа, в которой требования самофинансирования и самоокупаемости являются довольно жесткими. Предоставление Д. связано с реализацией социальных программ, когда государство лимитирует уровень цен на определенные виды продукции (продовольственные, детский ассортимент, товары для пожилых и т.п.) или услуги (оплата городского транспорта, жилья, электроэнергии, отопления и т.п.). В условиях рыночной экономики масштабы Д. сокращаются. При этом чаще дотируются не производители определенных видов продукции, а те группы населения, которые нуждаются в приобретении этих товаров, но не имеют достаточного уровня доходов (многодетные семьи, пенсионеры и т.п.); 2) государственные денежные пособия в виде доплат, предоставляемые гражданам и отдельным организациям для покрытия убытков или на специальные цели.