Определение термина "Двери крутящиеся"

Двери крутящиеся

"ситуация, при которой высшие чиновники из госаппарата, ушедшие со своих должностей, ""приземляются"" на службу в частный сектор и отстаивают его интересы через ""крутящиеся двери министерств"", используя для этого старые связи и влияние на прежних сослуживцев. "