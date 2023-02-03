Определение термина "Егаис"

Егаис

Единая государственная автоматизированная информационная система. Она нужна для контроля за оборотом алкоголя в России: в системе фиксируют весь путь спиртных напитков. Он начинается с производства или ввоза в Россию, а завершается — реализацией покупателю. ЕГАИС следит за качеством алкоголя: путь каждой бутылки и партии становится прозрачным. Благодаря этому удаётся сохранять на рынке только качественный алкоголь и не допускать попадания подделок в магазины, кафе и рестораны. В ЕГАИС работают все предприниматели, которые связаны с продажей алкоголя: производители, кафе, рестораны, бары, алкомаркеты.