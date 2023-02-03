Эффект невидимой руки

термин, ведущий свое происхождение от Адама Смита и означающий рыночный механизм саморегулирования экономики. Согласно утверждению А. Смита, в экономике свободного рынка отдельные индивиды, руководствуясь собственными интересами, направляются как бы невидимой рукой рынка и их Действия поневоле обеспечивают осуществление интересов других людей и общества в целом.