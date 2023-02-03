Определение термина "Экономическая политика"

проводимая правительством система мер, действий в области управления экономикой, придания определенной направленности экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, интересами государства. Включает структурную, инвестиционную, финансово-кредитную, социальную, внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую, бюджетную политику.

Популярные термины

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

ОППОРТУНИЗМ

(от лат. opportunus — удобный, выгодный) — 1) стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сфор...

ИСПОЛНИТЕЛЬ

любое лицо (предприятие, организация, фирма, частное лицо), выполняющее работу или оказывающее услуги по заказу, заданию...

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

элемент себестоимости продукции (работ, услуг), в котором отражаются обязательные отчисления по установленным законодате...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельн...