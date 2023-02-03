Определение термина "Экономическая свобода"

Экономическая свобода

возможность для субъектов хозяйствования выбора форм собственности и сферы приложения своих способностей, знаний, возможностей, профессии, способов распределения доходов, потребления материальных благ. Э.С. реализуется на базе законодательных государственных норм и неотделима от экономической ответственности граждан.