Определение термина "Экономический рост"

Экономический рост

1) увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое, прежде всего, такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход. Э.Р. измеряется темпами роста или прироста этих показателей за определенный период времени (отношение показателей в конце и в начале периода или отношение прироста показателя к его начальному значению);

2) показанное на графике увеличение производственных возможностей в результате увеличения количества используемых факторов производства или совершенствования техники и технологии.