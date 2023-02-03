Определение термина "Фильера"

Фильера

здесь: выданный продавцом особый вексель, держателю которого предлагается принять доставленный товар, проданный ему на определенных условиях по определенной цене. Ф. является средством окончательного расчета по срочным сделкам. В отличие от простого векселя держатель Ф. является владельцем не долгового требования на определенную сумму, а владельцем договора, выгодного или убыточного для него, в зависимости от выручки, которая будет полнена при реализации товара. Эмитент Ф. (продавец товара) отдает вексель представляющему интересы покупателя держателю Ф. (фильеристу), производящему окончательный расчет по сделке. Если товар перепродан третьему лицу, то вексель также переходит к третьему лицу. Такой переход векселя называется «отсылкой». Покупатель «гасит» Ф., когда передает фильеристу полную стоимость товара в виде суммы, которую фильерист сам передаст первому продавцу.