Определение термина "Финансовые обязательства"

Популярные термины

УСЛУГИ

виды деятельности, работ, в процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-веществ...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

"операции, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, использованием иностранной валюты в качестве средства платежа...

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, использованием в качестве средства платежа ино...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением те...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...