Определение термина "Финтех"

Финтех

это сочетание финансов и технологий. Это область, где используются новые технологии, чтобы сделать финансовые услуги более удобными и доступными. Примеры финтеха: мобильные приложения для управления деньгами, онлайн-банкинг, цифровые платежи и инвестиционные платформы.