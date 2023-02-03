Определение термина "Флорин"

Флорин

(от лат. floris — цветок) — 1) золотая монета Флоренции в XIII—XVI вв. с изображением лилии, а также золотые монеты различной ценности во Франции в XIII—XIV вв.; 2) серебряная монета Флоренции XII—XIII вв., а также Англии с 1849 г., равная с 1971 г. 2 шиллингам, 10 пенсам; 3) французское и итальянское наименование гульдена.