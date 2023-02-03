Определение термина "Форвардные операции"

Форвардные операции

срочные валютные сделки, совершаемые банками и промышленно-торговыми корпорациями на договорной основе (обычно по телефону или телексу). Практикуются Ф.О. с кредитными инструментами, которые подставляют собой межбанковские срочные соглашения о взаимной компенсации убытков от изменения процентных ставок по депозитам до 1 года.