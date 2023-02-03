Определение термина "Фрахтование"

Популярные термины

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....

ПРЕФЕРЕНЦИИ

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...

СОБСТВЕННОСТЬ

принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...

КЛИЕНТ

(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...