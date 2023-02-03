Определение термина "Функциональное распределение дохода"

Функциональное распределение дохода

способ распределения национального дохода государства между потребителями в зависимости от выполнения ими функций в экономике. В этом случае национальный доход делится на заработную плату, которую получают наемные работники за свой труд (за произведенные товары), доход самостоятельно занятых лиц, прибыль, ренту.