Определение термина "Гарант"

Гарант

(от фр. garantir — обеспечивать, ручаться) — лицо, дающее гарантию, поручитель. Г. берет на себя вторичную ответственность по уплате долга того лица, платежеспособность которого он гарантирует. В качестве Г. могут выступать государство и его органы, учреждения, предприятия, фирмы.