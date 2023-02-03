Определение термина "Гарантия возврата платежей"

Гарантия возврата платежей

обязательство, выданное банком покупателю, бенефициару по просьбе поставщика товара, принципала. По такой гарантии банк обязуется возместить сумму, выплаченную покупателем, бенефициаром в порядке аванса и не возвращенную ему в установленный срок.