Определение термина "Гарантийный капитал"

Гарантийный капитал

термин, принятый в ряде стран, выражающий собственный капитал частных акционерных и сберегательных банков, страховых компаний, представленный обычно в ликвидной форме; находится в определенных пределах по отношению к сумме обязательств (примерно 10%). Не может быть использован для выплаты дивидендов, покрытия убытков, используется только по прямому назначению как средство гарантии.