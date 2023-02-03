Определение термина "Главный распорядитель кредитов"

Главный распорядитель кредитов

государственный орган и его руководители, которым предоставлено главное право распоряжаться выделяемыми бюджетными ассигнованиями, направлять их для использования по определенному назначению. На предприятиях главным распорядителем кредитов обычно являются директор и главный бухгалтер.