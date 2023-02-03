Определение термина "Городские займы"

Городские займы

займы, выпускаемые органами городской власти и управления с целью мобилизации финансовых ресурсов для строительства объектов экономической и социальной инфраструктуры, а также для покрытия текущих расходов городских бюджетов. Г.З. размещаются в форме облигаций; проценты по ним, как правило, выше процентов по государственным займам. С целью оказания помощи городам центральные правительства иногда гарантируют Г.З.