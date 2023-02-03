Определение термина "Государственное регулирование"

Государственное регулирование

воздействие государства в лице государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц. Г.Р. осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, упорядочить действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, отстаивать государственные и общественные интересы. Г.Р. включает прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, кредитование, администрирование, учет, контроль. Г.Р. имеет место как в централизованно управляемой, так и в рыночной экономике.