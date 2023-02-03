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Определение термина "Групповой эгоизм"

Групповой эгоизм -
особая форма коллективного эгоизма определенной группы граждан, людей, ставящих свои групповые интересы выше интересов других групп, всех остальных людей.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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