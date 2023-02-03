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Определение термина "Информационная безопасность"

Информационная безопасность -
1) комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью для всех авторизованных пользователей; 2) показатель, отражающий статус защищенности информационной системы. Отдельные сферы деятельности (системы государственного управления, банки, информационные сети и т.п.) требуют специальных мер обеспечения информационной безопасности и предъявляют особые требования к надежности функционирования в соответствии с характером и важностью решаемых задач. Достигается за счет реализации комплекса мероприятий и средств защиты, основанных на внутрифирменной политике безопасности в анализе рисков, возможных для данной компании в конкретный период времени.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Информационная безопасность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка