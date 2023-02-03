Определение термина "Издержки"

Издержки

выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров. Общие И. обычно разделяют на И. производства и И. обращения.