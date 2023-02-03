Определение термина "Казначейские боны"

Казначейские боны

один из видов государственных ценных бумаг, представляющих долгосрочные государственные обязательства. К.Б. являются рыночными ценными бумагами. Выпускаются государством, казначейством на

срок от 5 до 25 лет, обычно на предъявителя, но могут быть и именными. Распространяются и обращаются по нарицательной стоимости, реализуются преимущественно среди населения. Дают право на получение дохода, выплачиваемого по купонам в течение всего срока владения. Казначейские сберегательные боны представляют нерыночные именные государственные ценные бумаги.