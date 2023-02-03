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Определение термина "Командировка служебная"

Командировка служебная -
поездка работника по распоряжению руководителя предприятия на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Оформляется приказом с указанием пункта назначения, срока и цели командировки. Срок К. работников определяется руководителем предприятия, однако он не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути. Срок К. рабочих, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, не должен превышать одного года. Затраты на К. именуются командировочными расходами. Часть затрат, которую несет сам командированный работник, возмещается ему организацией, направившей его, или пригласившей работника организации.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Командировка служебная: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка