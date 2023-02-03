Определение термина "Командировка служебная"

Командировка служебная

поездка работника по распоряжению руководителя предприятия на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Оформляется приказом с указанием пункта назначения, срока и цели командировки. Срок К. работников определяется руководителем предприятия, однако он не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути. Срок К. рабочих, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, не должен превышать одного года. Затраты на К. именуются командировочными расходами. Часть затрат, которую несет сам командированный работник, возмещается ему организацией, направившей его, или пригласившей работника организации.