Определение термина "Комиссионные операции банков"

Комиссионные операции банков

посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату — комиссию. К ним относятся: комиссионно-расчетные операции (инкассовые, аккредитивные и переводные); предоставление банковского акцепта или аваля по долговым обязательствам; торгово-ко-миссионные операции (покупка или продажа банком по поручению клиентов ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов, посредничество в размещении акций и облигаций,' бухгалтерское и консультационное обслуживание клиентов). Размер комиссии зависит от вида операции, суммы сделки, положения клиента.