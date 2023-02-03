Определение термина "Консолидированный долг"

Консолидированный долг

часть общей суммы государственной задолженности, образующейся в результате выпуска долгосрочных займов; продления срока действия краткосрочных и среднесрочных займов; унификации (объединения) ранее выпущенных среднесрочных и краткосрочных займов в один долгосрочный заем.