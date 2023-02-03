Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Консорциум банков

Определение термина "Консорциум банков"

Консорциум банков -
группа банков, временно объединенных под эгидой одного из крупных банков для совместного осуществления кредитных, гарантийных или других банковских операций, когда потенциал одного банка по тем или иным причина не позволяет провести эти операции самостоятельно.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы пост...

БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ

часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим числом, обычно с 10 до 16 ча...

ЛИЧНЫЙ ДОХОД

денежный доход работника, складывающийся из заработной платы и дополнительных платежей, включая дивиденды, проценты, рен...

КОНВЕРСИЯ

(лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ...

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

предупреждающие, предохранительные действия. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают мероприятия...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Консорциум банков: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка