Определение термина "Контингент"

Контингент

(лат. contingent — соприкасающийся) 1) совокупность лиц, образующих однородную группу, категорию; 2) во внешнеэкономических связях —устанавливаемая государственными органами предельная норма ввоза, вывоза, транзита некоторых товаров в определенные страны. К. определяется в физическом или денежном измерении. Государственное регулирование внешней торговли в форме установления экспортных и импортных квот-контингентов называют контингентированием. Контингентированием называют также другие виды устанавливаемых государством количественных ограничений. Например, контингентирование эмиссии есть законодательное ограничение эмиссии банкнот, контингентированные налоги — налоги, общая величина которых устанавливается в целом, а затем они раскладываются по налогоплательщикам.