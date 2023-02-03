Определение термина "Конверсионные операции"

Конверсионные операции

1) обмен (купля-продажа) валют; осуществляются банками и другими кредитно-финансовыми институтами, торгово-промышленными корпорациями, частными лицами при посредничестве валютного рынка (сделки банков с клиентурой и межбанковские сделки), а также на биржах. На международном межбанковском рынке такие операции проводятся по поручению других банков и по собственной инициативе банков. Подразделяются на наличные валютные операции («спот») и срочные валютные сделки. Особое место занимают интервенционные операции центральных банков; 2) операции, связанные с конверсией ценных бумаг, заменой одних ценных бумаг на другие.