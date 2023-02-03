Определение термина "Конвертируемость"

Конвертируемость

1) возможность обмена национальной валюты на валюту других стран и одной иностранной валюты на другую по действующему курсу. К. предполагает возможность оплаты иностранных товаров и услуг национальной валютой; 2) обратимость акций и облигаций, возможность обмена одного их вида на другой на рынке ценных бумаг; 3) размен банковских билетов на золото, то есть возможность обменять их на золото в соответствии с золотым стандартом.