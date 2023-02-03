Определение термина "Крутящиеся двери"

Крутящиеся двери

ситуация, при которой высшие чиновники из госаппарата, ушедшие со своих должностей, приземляются на службу в частный сектор и пробивают его интересы через крутящиеся двери министерств, используя для этого старые связи и влияние на прежних сослуживцев.