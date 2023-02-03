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Определение термина "Льгота"

Льгота -
частичное или полное освобождение от выполнения определенных обязательств, преимущество, дополнительное право, предоставляемое определенным категориям граждан или отдельным организациям, предприятиям, регионам. Чаще всего такие преимущества имеют форму полного или частичного освобождения от уплаты налогов (налоговые Л.) и от внесения других обязательных платежей (например, бесплатный проезд в общественном транспорте), а также освобождения от выполнения общих для всех обязанностей или форму дополнительных выплат (повышенные стипендии, пенсии, пособия). Адресные (именные) Л. предоставляются конкретным лицам или организациям по решению государственных органов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Льгота: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка