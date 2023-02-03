Определение термина "Ликвидация предприятия"

Ликвидация предприятия





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прекращение деятельности предприятия как юридического лица с передачей или продажей имущества и погашением долгов в установленном порядке в связи с истечением срока, на который оно было создано, по решению общего собрания, выше-стоящего органа (для государственных предприятий) или по решению суда. Принято различать добровольную ликвидацию, осуществляемую ликвидационной комиссией, назначаемой ликвидационной организацией, и принудительную, осуществляемую комиссией, назначенной судом или государственным органом, в чьем ведении находится ликвидируемая организация. Ликвидационная комиссия оценивает и реализует имущество, предпринимает меры по взысканию дебиторской задолженности и удовлетворению претензий кредиторов. Комиссия направляет банку заявление о прекращении операций по счетам ликвидируемой компании без согласия компании. Стоимость имущества, оставшаяся после погашения всех долгов и удовлетворения кредиторов, направляется на компенсацию инвестиций собственников ликвидируемой компании или используется на иные цели, предусмотренные ее уставом. Основные причины ликвидации предприятия: исчерпание целей и задач, для которых создана организация, выход деятельности организации за рамки ее устава и законов, в случае банкротства, при отсутствии какого-либо ресурса, без которого не может осуществляться деятельность.