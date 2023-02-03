Определение термина "Ломбардный кредит"

Ломбардный кредит

краткосрочный кредит, предоставляемый ломбардами под залог легко реализуемого движимого имущества или ценных бумаг. Оценка изделий, принимаемых в залог, производится по соглашению сторон. Стоимость залога обычно превышает сумму кредита на 15—50 %, поэтому если заемщик не возвратил кредит в срок, то кредитор продает заложенное имущество и за счет вырученной суммы погашает долг и проценты по нему.