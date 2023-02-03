Определение термина "Налоговая декларация"

Налоговая декларация





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официальное документальное заявление плательщика налога о полученных им подлежащих налогообложению доходах за определенный период времени и о распространяющихся на них налоговых скидках и льготах. Н.Д. служат одной из форм установления величины подлежащего уплате налога и контроля за уплатой налогов со стороны налоговой инспекции. На основе Н.Д. и действующих ставок обложения финансовые органы контролируют величину налога, подлежащего уплате. На основе такой декларации облагаются доходы предпринимателей, лиц свободных профессий и взимается дополнительная, прогрессивная часть подоходного налога с граждан, физических лиц.