Определение термина "Нау-счет"

Нау-счет

разновидность счетов, занимающих промежуточное положение между сберегательными и текущими счетами. Их характерная особенность состоит в том, что их владельцы (как правило, физические лица и некоммерческие организации) имеют право при уведомлении за 30 дней выписывать «обращающиеся приказы об изъятии» и использовать их для платежей наравне с чеком. Супер-нау-счета не имеют ограничений на размер выплачиваемого по ним процента.