Определение термина "Нормальный рынок сделок на срок"

Нормальный рынок сделок на срок

рынок для операций с фьючерсными сделками с достаточным предложением. На рынке этого типа цена товара с поставкой в будущем должна быть равна настоящей цене в наличных плюс стоимость транспортных расходов, оплачиваемая до даты поставки.