Определение термина "Обязательный аудит"

Обязательный аудит

обязательная ежегодная проверка бухгалтерской отчетности экономических объектов, выделенных по следующим критериям, установленным нормативными актами: 1. Организационно-правовая форма экономического субъекта-акцио-нерные общества открытого типа (открытые акционерные общества) при наличии на конец отчетного года свыше 100 акционеров. 2. Вид деятельности — банки и другие кредитные учреждения; страховые организации и общества взаимного страхования: товарные и фондовые биржи; инвестиционные институты; внебюджетные фонды, источниками образования средств которых являются предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые юридическими и физическими лицами: благотворительные и иные фонды, источниками образования средств которых являются добровольные отчисления юридических и физических лиц. 3. Источники формирования уставного капитала — любой экономический субъект, в уставном капитале которого имеется доля, принадлежащая иностранному инвестору. 4. Финансовые показатели — объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, превышающий в 500 тысяч раз установленный законодательством минимальный размер оплаты труда, или сумма активов баланса, превышающая на конец отчетного года установленный законодательством минимальный размер оплаты труда в 200 тысяч раз. Минимальный размер оплаты труда для расчета показателей принимается в среднегодовом исчислении за отчетный год.