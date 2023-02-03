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Определение термина "Обратимость валют"

Обратимость валют -
термин, применяемый для характеристики возможностей обмена валюты данной страны на валюты других стран (конверсия валют). Обмен валют производится по официальному курсу, устанавливаемому центральным банком страны, или по договорным ценам «черного рынка». О.В. — важное условие развития торговых и других отношений с зарубежными партнерами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Обратимость валют: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка