Определение термина "Обусловленный кредит"

Обусловленный кредит

кредит, предоставление которого сопровождается требованиями кредитора об определенном курсе экономической политики заемщика, о выполнении им рекомендуемых мероприятий в области экономического регулирования, реформенных преобразований. Чаще всего O.K. предоставляется международными организациями в иностранной валюте.