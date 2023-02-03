Определение термина "Операционная система"

Операционная система

система оперативного получения, фиксации и обработки учетно-бухгалтерской информации о деятельности предприятия и его подразделений, функционирующая как на документальной основе (получение и обработка документов), так и на основе сообщений, уведомлений, передаваемых через средства связи.