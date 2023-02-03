Определение термина "Пай"

Пай

денежный взнос или доля в общем капитале фирмы, компании, общества, кооператива, приходящаяся на данное физическое или юридическое лицо. От величины П. зависит доход, дивиденды, получаемые пайщиком, и та часть имущества или денежных средств, которые он получает при ликвидации компании. Паевые взносы образуют паевой фонд компании, кооператива. П. фиксируется в паевом свидетельстве.