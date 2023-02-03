Определение термина "Перераспределение доходов"

Перераспределение доходов

изъятие части доходов у одних лиц с целью их передачи другим лицам или добровольная передача доходов одними лицами другим, более в них нуждающимся. П.Д. может иметь место в масштабе государства и регионов посредством налогов, в масштабе отрасли — посредством перераспределения средств через бюджет, в масштабе семьи — путем распределения общего дохода семьи между ее членами.